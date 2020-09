Uomini e Donne, la rivoluzione di Gemma Galgani: lifting al viso e addio a Nicola Vivarelli

Giada Oricchio 07 settembre 2020 a

Il lifting di Gemma Galgani apre la stagione post lockdown da Covid-19 di “UominieDonne”, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La dama di Torino dice addio al toy boy Nicola per un nuovo amore e Tina Cipollari si scatena: “Sembri la nonna di Ken. The Mask! Vergogna”. Critiche social per le mascherine trasparenti che non coprono il naso.

“UominieDonne” cambia per il Covid-19 e per gli ascolti. Maria De Filippi ufficializza la fusione del Trono Classico con il Trono Over in uno studio completamente rinnovato dopo 20 anni: passerella, pubblico ubicato alle spalle degli opinionisti, passerella con le luci, corteggiatori e corteggiatrici seduti ai lati di Maria De Filippi. Unico punto fermo: lo scalino da cui dirigere le vite degli altri. In verità sono tutti liftati: Tina Cipollari e Gianni Sperti appaiono smaltati come una vasca da bagno, le dame del parterre sono fresche di refresh e Gemma Galgani ha subito un restyling profondo. La dama di Torino è ormai il pupazzo 70enne della redazione: se le dicono salta, lei chiede “quanto alto?”.

Gran parte della puntata è una pillola del programma “Selfie”, allora Gemma ottenne una dentatura nuova, oggi si è fatta regalare il lifting a viso e collo. Il costo? La sua ridicolizzazione. Sotto le mentite spoglie di “Ho un entusiasmo di vita che non corrisponde all’età anagrafica. Ho pensato sempre agli altri e poco a me, adesso merito questo regalo”, Gemma va dal professor Marco Gasparotti a “tirarsi le pelli” (cit. Tina) con la colonna sonora di Grey’s Anatomy in sottofondo. E’ tutto patetico e malinconico: Gemma fa la vocina, Gemma si fa i codini alla Pippi Calzelunghe, Gemma lascia il cartellino della maglietta (sponsor) attaccato come Georgina, la fidanzata di Cristiano Ronaldo, al Festival di Venezia, Gemma ha le gambe di una ventenne e il cuore in splendida forma, Gemma scambia la clinica per il Billionaire dimostrando tutta la sua semplicità: “Ho visto solo bei medici, ma questa è una clinica di Hollywood!”.

Ma l’opinionista Tina Cipollari non ci sta: “La butta sul sentimentale, ma una donna che si occupa di sé stessa significa che deve fare la plastica? Si deve vergognare. Dica la verità: lo ha fatto per rimorchiare i giovani. E pensare che ha criticato le altre donne e giurava mai chirurgia!”. Eh, ma se è gratis… Così si scopre che a inizio luglio, la Galgani è sparita dai social e dalla vita del (finto) corteggiatore Nicola Vivarelli per l’operazione e i suoi postumi. Oggi entra in studio facendo la passerella e roteando su sé stessa, eterno centro del mondo. La telecamera indugia e infine la inquadra.

Delusione: è uguale a prima! Partono gli sfottò di Twitter: “Sembra Raffaella Carrà”. La colpa del mancato effetto woaw è delle luci e del trucco che da sempre tutto spianano e tutto piallano. Il trash esce copioso dalla bocca di Tina: “La metti sul piano della pietà per te stessa, invece lo hai fatto per i tuoi insuccessi amorosi. La tua faccia può essere migliorata, ma quando ti spogli i tuoi 71 anni si vedono, lì è rimasta la decadenza. Le tue emozioni sono scomparse con il bisturi? Sei diventata la nonna di Ken”.

Gemma si difende con il classico: “Chi non cambia idea è uno stupido”, poi per un attimo resta fissa con il sorriso strappato e un’ombra evidenzia la differenza tra il volto puerile e il décolleté grinzoso. E’ il momento di rivedere Nicola, il 26enne in cerca di affari e inviti al Twiga. Il viso nuovo, oltre la gravità, ha puntellato anche l’autostima di Gemma che snobba il pretendente: ha rifiutato gli inviti a Forte dei Marmi perché, dice l’umile Galgani, “mi voleva solo esibire. Voleva farmi fare la promenade. E poi ho il sospetto che la mamma scrivesse i messaggi al posto suo. Alcuni erano profondi, altri erano ehi, ehi…oh..oh… Non sono abituata a questo modo di parlare”.

Giovane fuori, ma non nell’animo. O era il contrario? Tina punge Nicola: “Che effetto ti fa lasciare tua nonna e trovare tua zia?” e quello: “Rifatta o no per me Gemma non cambia. L’accettavo così com’era. Le ho detto tante volte di venire da me o di incontrarci, ma lei ha sempre rifiutato. Sono profondamente deluso. Una donna di 70 anni che rifiuta un ragazzo di 26, mi dà fastidio. Invece di essere il contrario…La vittima sono io!”. Nicola balla con Valentina, dama 40enne che lo marca stretto da aprile, ma il loro ballo ravvicinato solleva i dubbi dei social per le mascherine trasparenti che coprono la bocca ma lasciano scoperto il naso e la parte alta della faccia. Sono davvero utili a evitare il contagio da Covid-19? Il Coronavirus ha rivoluzionato tante cose, ma non la falsità dei personaggi in cerca di autore.

