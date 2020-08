Ballando con le stelle, anche Daniele Scardina ha il coronavirus

27 agosto 2020 a

A dare l'annuncio è la stessa Milly Carlucci, col suo "sorriso d'ordinanza". Anche il pugile Daniele Scardina è positivo al coronavirus.

L'ex fidanzato di Diletta Leotta, tra i partecipanti di questa edizione di Ballando con le stelle (in coppia con Anastasia Kuzmina), ha contratto il virus in Sardegna proprio come Samuel Peron. Il ballerino e il pugile sono ora in isolamento. Gli altri concorrenti e i loro partner nella gara di ballo saranno costantemente monitorati attraverso i tamponi.