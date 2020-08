Il Covid colpisce Ballando con le Stelle: Samuel Peron positivo

25 agosto 2020 a

Il Covid arriva anche a Ballando con le Stelle. In un primo momento era filtrata la notizia che i positivi al Covid fossero due: Rosalinda Celentano (figlia del mitico Adriano) e Samuel Peron. Poi, però, è arrivata la smentita della Rai per quanto riguarda la Celentano: "Non è positiva al test". Solo il ballerino, quindi, sarebbe stato contagiato dal virus.

I due formano una delle coppie in gara nella trasmissione diretta da Milly Carlucci. Gli studi della Rai dove andrà in scena "Ballando" sarebbero in corso di sanificazione. Sarebbero in corso controlli anche su tutti gli altri partecipanti. L'inizio della trasmissione è previsto il 12 settembre in prima serata su Rai Uno. Le prove dello show sono iniziate ieri 24 agosto. "Ballando" era già stato rinviato in primavera a causa della pandemia.