Tamponi a Ballando con le stelle, Barbara Bouchet: ho avuto paura

A Ballando con le stelle arriva l’esito dei tamponi. E tutto sembra filare liscio, dopo la notizia della positività di Samuel Peron. Unico caso. Nessun altro contagio. Adesso parla la Bouchet che dice: “Tutti negativi”. Insomma, l’esito dei tamponi mette le cose in chiaro e smorza la paura. Dopo la notizia di Samuel Peron - affetto da Covid- la macchina di Ballando ha frenato in modo brusco. Sanificazione ambienti comuni e tamponi a tappeto. Ora viene smentita anche la notizia relativa alla positività al Covid di Rosalinda Celentano. Lo conferma ancora una volta la Bouchet, che parteciperà al programma di Rai1. ”Piena di gioia, felice”: così descrive il proprio stato d’animo l’attrice. Peron, uno dei ballerini storici, è in isolamento. Questo incidente di percorso non fermerà il programma. I ballerini si allenano seguendo il protocollo di sicurezza con i rispettivi partner. Tutti sono pronti a scendere in pista.