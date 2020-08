Manila Nazzaro lancia un appello a Maria De Filippi. Cosa le chiede

Francesco Fredella 10 agosto 2020 a

a

a

“Portami con te”, quello di Manila Nazzaro sembrerebbe un appello alla De Filippi. In altri termini: l’ex Miss Italia, reduce da Temptation Island come vera vincitrice morale, non nasconde la voglia di lavorare con Queen Maria. Lo dice in un’intervista a Blogo.it.

"Non finirà bene". Convivenza e figlio, Lorenzo Amoruso piange per Manila

“Se potessi rimanere ancora a lavorare con Maria, per me sarebbe molto bello”, racconta la Nazzaro. Che parla anche di un suo possibile arrivo a Uomini e donne come opinionista. “Sarebbe bello, sarebbe un elemento nuovo, sarebbe simpatico”, puntualizza. Ma tra i suoi desideri, sicuramente, c’è anche il ritorno in tv al Grande Fratello Vip. “Non ho mai nascosto che vorrei provare l’esperienza al Gf Vip. La mia ambizione sarebbe quella di avere uno spazio mio”. Manila tornerà presto in tv? A quanto pare sì. E i suoi fan sono in attesa.