Temptation Island, la dichiarazione di Lorenzo Amoruso a Manila Nazzaro: su quella tomba...

Manila Nazzaro in lacrime nell’ultima puntata di Temptation Island, il docu-reality di Canale 5, ma Lorenzo Amoruso le dichiara amore eterno: “Ti voglio sposare”. E spunta l’idea di un figlio.

Al falò finale di Temptation Island, Lorenzo ha gli occhi a cuoricino quando vede arrivare la splendida Manila avvolta da un tendone mortuario. L’ex giocatore è tanto amareggiato quanto innamorato: “Non ho mai avuto paura di perdere contro le squadre forti, con i sentimenti è diverso. In questo percorso sono venute meno delle certezze e questa è la finale più importante della mia vita”. Gli RVM delle preoccupazioni di Manila sul futuro accendono gli animi, soprattutto quello di Lorenzo che non vuole passare per fannullone, scroccone e irresponsabile. La Nazzaro però non ci sta: “Anche meno, non essere così serio”. Lorenzo alza la voce e si infervora davanti al filmato dei consigli di Anna a Manila: “Brava quella, è una burattinaia abilissima…non devo offenderla? E’ una burattinaia e lei lo sa, speriamo che lo sappia anche Andrea”.

Lorenzo le ricorda di averle giurato amore eterno sulla tomba del padre, ma l’ex Miss Italia è determinata e soprattutto ha il merito di non rinnegare nemmeno mezza parola detta nei 21 giorni di Temptation Island: “Ho paura che lui non voglia impegnarsi ogni giorno. L’anello non è ancora arrivato, se poi me lo fai a ottobre non ti leggo nel pensiero. Io so di aver detto la verità”.

Amoruso ha il dente avvelenato con Anna per i consigli furbetti dati alla sua fidanzata però conferma che ha bisogno di tempo. Manila scoppia a piangere pensando alle sofferenze passate, gli occhi verde acqua si increspano di rosso e Lorenzo crolla: “Io questa donna me la sposo, adoro tutto di lei e adoro i suoi figli, so che ha sofferto molto in passato ma mi deve dare fiducia. Lei è la donna della mia vita, io sono l'uomo della sua. Era destino che ci incontrassimo”.

Un mese dopo, la coppia più bella e saggia della settima edizione di Temptation Island rivela di aver trovato un punto d’incontro: una casa a Roma per 5 giorni alla settimana e l’idea concreta di ampliare la famiglia. “Mi piacerebbe una bambina” svela il tenerone Amoruso.