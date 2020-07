Temptation Island, le coppie dopo un mese: tre su sei sono scoppiate

Giada Oricchio 31 luglio 2020 a

La settima edizione di Temptation Island, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, si è conclusa: come è andata a finire tra le sei coppie dell’Is Morus Relais?

Annamaria Laino, 43 anni, e Antonio Martello, 33, erano usciti insieme dal programma. L’eterno Peter Pan con la “malattia delle donne” e la capacità di far credere che gli asini volano, si è fatto perdonare tutti i tocchicchiamenti e gli strofinamenti sulla tentatrice Ilaria. Come ci sia riuscito è un mistero ancora oggi. La coppia napoletana è andata a vivere insieme, lui esce 4 giorni su 7 con gli amici e fa le tre di notte, ma nel tempo restante si dedica ad Annamaria: “Una donna come lei non la ritrovo”. E ha ragione! Stanno perfino pensando di avere un figlio: “Se il Signore ci farà questo dono…” ha chiosato la donna affetta da masochismo.

Nell’edizione dei “toy boy”, anche la perfida Anna Boschetti, 37 anni, e Andrea Battistelli, 27, sono usciti mano nella mano nonostante per 21 giorni lei abbia applicato una bieca strategia per costringerlo all’altare e a ingravidarla così da farsi mantenere (ipse dixit). Il giovane benestante si è sciolto come neve al sole quando l’ha vista, incurante della sua faccia compiaciuta davanti alla confessione che è stato male.

E’ dovuto intervenire Filippo Bisciglia per toglierle quell’inopportuno sorrisetto da Mata Hari di Fiumicino: “Giuro, non posso più vedere la tua faccia soddisfatta ogni volta che senti che lui ha sofferto”. Un mese dopo, il pollo (da spennare) non ha ascoltato né l’amico Lorenzo Amoruso né il padre: è andato a convivere con Anna e hanno comprato un cagnolino. “A volte dico al cane vai da papà così si abitua alla parola” rivela la 37enne che troverà il modo di farsi mettere incinta. La Boschetti minaccia querele random per le critiche ricevute sui social, ma passa alla storia del docu-reality con il soprannome di “burattinaia” affibbiatole da Amoruso che non la può patì di vedere e finito su Wikipedia.

La prima coppia a uscire è stata quella di Sofia Calesso e Alessandro Medici. Avevano lasciato Temptation Island mano nella mano, ma una volta tornati a casa, lui non le ha dato la possibilità di dimostrare che poteva fidarsi. Ufficialmente perché è irrispettosa, ufficiosamente perché sta sentendo una tentatrice. Meglio così: era una storia tossica fatta di tradimenti e rinfacciamenti.

Dulcis in fundo: Andrea “Ciavy” Maliokapis e Valeria Liberati. Si erano detti addio in uno dei falò più maleducati mai visti a Temptation Island: il logorroico 35enne parlava da solo e interrompeva la fidanzata accusata di essere una “donnetta”. Un mese dopo hanno rivelato a Filippo Bisciglia che si stanno rivedendo, ma le due versioni non coincidono. Ciavy, il bello del bigoncio, stessa scuola di Anna Boschetti, l’ha cercata appena messo piede a Roma: “Abbiamo ricominciato a parlare. Lei mi ha detto che se non lo avessi fatto io, mi avrebbe chiamato lei. Se le ho chiesto scusa? No. Io mi sono comportato bene, forse ho esagerato, ma non volevo metterci cattiveria”. Per la cronaca disse: “Non sono innamorato, non la chiamo amore, mi geolocalizza perché mi ha pizzicato in albergo con altre ragazze, è brava, ma mi soffoca”.

Ciavy è convinto che se non ci fosse stato il “contorno, era già tutto a posto. A me non interessa, lei invece ha paura del giudizio degli altri. Mi auguro di sistemare le cose e di farlo bene. Ha capito i suoi errori e so che mi ama. Non ci siamo sentiti per un paio di giorni e poi lei mi ha chiamato, quindi significa che è innamorata”. Un narcisista senza speranza e senza specchi. Valeria racconta tutt’altro film: “Lui mi ha detto che mi ama, ma non sono convinta, come è possibile che abbia riscoperto il sentimento dopo appena un mese? E’ pronto alla convivenza però ora sono io che non me la sento, sono cambiata. Non penso di essere innamorata, quando non lo vedo, mi manca ma credo che sia l’abitudine. Che augurio mi faccio? Spero di continuare a rispettarmi e di trovare un uomo che ami mia figlia e poi me”.

Ci sono poi Antonella Elia e Pietro Delle Piane: il sedicente attore ha recitato male e supplicato peggio scavandosi la fossa nella sabbia dell’Is Morus Relais e la Elia lo ha lasciato “profondamente offesa dalle sue parole”. Dopo 30 giorni, Antonella si era detta pronta a ricominciare con Pietro, ma passati 10 giorni lo ha lasciato per la seconda volta. Un record. Noi aspettiamo il ritorno di Fabiano, l’ex di Antonella e il convitato di pietra per Pietro.

Chiudiamo la carrellata con Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: sinceri, veri, innamorati ed equilibrati. Temptation Island li ha rilanciati e l’ex Miss Italia ha dimostrato di avere più cervello e attributi che bellezza. Ed è tutto dire. Antonio, Ciavy, Anna e Pietro sono stati i concorrenti peggiori di questa edizione; Manila, Lorenzo e Antonella i preferiti del pubblico per distacco. Prossimo appuntamento con Temptation Island a settembre per la conduzione di Alessia Marcuzzi.