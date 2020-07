Temptation Island, Lorenzo Amoruso in lacrime per Manila Nazzaro: non finirà bene

Giada Oricchio 29 luglio 2020 a

Lorenzo Amoruso in lacrime nella penultima puntata di Temptation Island, il docu-reality di Canale 5: “Manila mi manca da morire”. Sono in arrivo i fiori d'arancio?

Lorenzo e Manila sono una spanna sopra tutti per sensibilità, proprietà di linguaggio e dirittura morale. I social li adorano, i compagni di avventura pure. Lorenzo è amareggiato per le esternazioni decise di Manila (“facciamo gli eterni fidanzatini, ci vediamo solo nei weekend, io ho bisogno di stabilità”) e si lascia andare a un virile e splendido pianto dietro agli occhiali a specchio: “Penso che non finirà bene, ma mi manca da morire, mi manca tantissimo”. Ex calciatore playboy, alto, corpulento, vocione, ma in fondo un cuore di panna.

Nella penultima puntata di Temptation Island, finalmente c’è un video anche per Manila che nel pinnettu ascolta il fidanzato parlare del loro rapporto: “Andare a Roma da lei mi fa stare bene, mi piace, mi sono messo a disposizione. Ma io non posso lasciare a Firenze. Lei mi ha portato qui per vedere come mi rapportavo con le altre donne. Abbiamo pensato a un figlio, se viene sono felice, se non viene va bene lo stesso”.

La Nazzaro sbotta sorpresa: “Ma che dice? Non è vero che ci stiamo provando!” e poi dà una lezione di stile: “Non mi piace che faccia lo sborone dicendo che potrebbe mantenermi. Non voglio sacrificarmi per un uomo, non l’ho mai fatto e la vita mi ha insegnato che non ne vale la pena. La lontananza non fa bene ai rapporti. Chiedere non mi appartiene, non volevo nemmeno la carta di credito di mio marito. Sono autosufficiente e non mi appartiene fare la casalinga, sarei infelice”.

Manila è donna volitiva e orgogliosa, l’opposto di Anna che al suo posto avrebbe già preso baracche e burattini e si sarebbe trasferita all’ombra di Ponte Vecchio. Lorenzo soffre e ribadisce di averle dato tutte le garanzie di essere una persona seria e di non voler fare il fidanzatino. Giovedì sera su Canale 5 glielo dimostrerà facendole la proposta di matrimonio?