Alfonso Signorini scatenato, chi ha convinto a partecipare al GfVip

Giada Oricchio 06 agosto 2020 a

Alfonso Signorini scatenato: Gabriel Garko ha detto sì. Il conduttore del GFVip 5, al via il 14 settembre su Canale 5 con due dirette a settimana, sta mettendo insieme un cast da numeri uno. Il sito "IsaeChia" ha riportato un live Instagram di Patrizia de Blanck. La contessa, celebre per il carattere fumantino, ha detto: "Io so che oltre a me ci saranno Gabriel Garko, Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento, gli altri non so chi sono. E siccome dura tre mesi...". Finora il nome di Garko non era ancora emerso e se fosse vero sarebbe un reality show davvero vip. Oltre a loro, dovrebbero entrare Rocco Siffredi e Dayane Mello.