Temptation Island, Pietro bacia una tentatrice e fa la morale a Antonella Elia. I fan insorgono su Wikipedia

Pietro Delle Piane bacia una single di nascosto nella quarta puntata di Temptation Island e Antonella Elia sconvolta decide di lasciarlo, mentre il web ironizza su “Sono Pietro e ho un figlio”.

Pietro Delle Piane, sedicente attore con una Laurea in Legge, fa una full immersion con la single Ilaria alla quale descrive Antonella - che PRETENDE di sposare dopo pochi mesi di conoscenza - come una persona “egoista, incapace di capire che provo malinconia quando lascio mio figlio. Mi dice ‘se devi tornare così è meglio che stai a casa tua’. Su Instagram mi criticano chiedendo come faccio a stare con lei. E’ l’eterna indecisa, si è fermata a quando aveva 14 anni”. A sua volta, l’attore, salito alla ribalta grazie al “photobombing” continuo nei programmi Mediaset per far finta di sostenere la Elia al GFVip 4 (tutte quelle luci non le ha viste nemmeno in piena Aurora Boreale), si sente criticare così: “Ha la fissa del matrimonio. Lui vuole concretizzare. Dice che non ho costruito niente, ma io non ho mai guardato al futuro. E’ gelosissimo perché è un uomo insicuro. Dovrei venerarlo e dedicare le briciole alle mie amiche e dovrei accettare di non sentire più il mio ex Fabiano ma non lo farò”. Si va avanti a suon di video e messaggi distensivi come quando Pietro, a cena con l’onnipresente Ilaria, mangia senza un minimo di decoro (mastica a bocca aperta, forchetta girata, cibo sul coltello) e parla ancora peggio: “Da due anni non stava con un uomo, ha sofferto tantissimo la solitudine e ha paura di restare da sola. Io le sto offrendo il biglietto per il paradiso (noi a lui quello di solo andata per l’inferno). Se mi sposa crea quello che ha sempre desiderato, io ho un figlio, la mia discendenza c’è. Io posso morire domani, un figlio ce l’ho, lei no. Se la vedo come la donna famosa? No, per me è Antonella. Per lei è lo stesso”. L’ego e l’incoerenza di Mister Coerenza tracimano dal piatto e sono talmente forti da coprire il sapore delle capesante: prima sputtana tutte le cose privatissime di Antonella e poi dice di volerla sposare. La Elia, al falò, ascolta tutto e lo ribattezza: “Str**zo Inseminetor. Non ci credo proprio che mi vede come una persona normale! Quando parla, mi offendo. Parlarne così a una cena mi sembra estremamente crudele. Mi faceva venire ribrezzo quando mangiava. Ho più fiducia in Fabiano che in lui. Sono offesa e lo lascerò”. Tutti la consolano ma nessuno le chiede perché stia insieme a un uomo che la sminuisce per non essere diventata mamma. Una visione patriarcale della donna da far ridere i polli. Ma Pietro ha in serbo altre sorprese: elude telecamere e microfoni insieme alle single Ilaria e Beatrice: si sentono risolini e rumori strani. Poi da uomo affidabile e maturo, in slip nero per evidenziare lo stacco di coscia di una quaglia, comincia a confabulare con Lorenzo Amoruso. E’ talmente malato di protagonismo da ribadire che ha baciato Ilaria e ora teme che le telecamere li abbiano ripresi. Inizia a parlare in uno spagnolo da Cepu nell’illusione di non essere compreso dai telespettatori (nel pinnettu Annamaria lo blasta: “C’s parli a fa’ spagnolo che te capimm”). Lorenzo è disgustato e in maniera diplomatica prova a calmarlo: “Chetati, sono gli ormoni, falla finita, smettila, troncala. Torna indietro e resettati. Fatti una doccia fredda. La tranquillità puoi trovarla solo dentro te stesso”. Ma Pietro vuole la conferma che il bagno sia una zona d’ombra e non si dà pace. Antonella è delusa: “Disgusto, mi viene il vomito. Fabiano me lo ha sempre detto chi era, gli faccio trovare i suoi 4 stracci fuori dalla porta. Infoiato come un ragazzino”. Sembra che pianga, ma non versa una lacrima. Manila Nazzaro, tanto bella quanto saggia: “Fagli dare i 4 stracci da Fabiano che gli dice tieni stro**o. Non è che se non facciamo quello che vogliono, gli uomini si devono sentire in diritto di umiliarci”. Pietro si comporta da manipolatore sentimentale: dopo diversi tentativi andati a vuoto, con la zitella Elia credeva di aver trovato il ticket d’ingresso per la notorietà tv, ma non ha fatto i conti con la sua anima complessa e indipendente. Quando al falò vede una clip in cui Antonella lo denigra capisce di non avergliela data a bere: “Pietro è un troglodita, mi porterebbe in giro per i capelli e mi rinchiuderebbe in una caverna, non è inquadrato, gestisce la sua vita in modo casuale, non sa instaurare una relazione stabile, ha avuto solo avventure vive. E’ laureato in legge e fa l’attore, mentre io preferirei che facesse l’avvocato. Caratterialmente vorrebbe che fossi debole, ma io non lo sono. Non mi posso affidare a lui. Io non sono stata costruita per avere una famiglia e dei figli, ma per andare ad allevare canguri in Australia”. Pietro, nemmeno si credesse il figlio spurio di Carlo d’inghilterra e Camilla, reagisce con il chiodo fisso della discendenza: “Io ho un figlio, lascio un segno. Lei no. Non riconosco questa donna selvaggia e intraprendente”. E il web ironizza prendendo d’assalto Wikipedia. La pagina di Pietro Delle Piane viene modificata più volte: “Pietro attore. Ha fatto un figlio e ha una discendenza”, “Pietro Ho fatto un figlio, nome d’arte di Pietro Delle Piane, è un inseminator italiano. E’ un noto feticista, trascina le donne nella caverna e le feconda. Ha una risata travolgente. Eccelso creatore di codici. Inoltre ha un figlio”. Gli amministratori di Wikipedia sono stati costretti a lucchettare le modifiche per evitare “atti di vandalismo”. Chiamiamoli pure, atti di giustizia.