Elisabetta Gregoraci, clamorosa al GfVip. Ed ecco il suo nuovo amore

Elisabetta Gregoraci sulla cresta dell'onda in TV e in amore: entra nella casa del GFVip 5 e ha fatto breccia nel cuore di Matteo Mammì. La Gregoraci, 40 anni, ha vinto le resistenze dell'ex marito Flavio Briatore e sarà una concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip, in partenza a metà settembre su Canale 5 e il cui cast si prospetta più forte della scorsa edizione. Il sito "361 magazine" che fa capo ad Alfonso Signorini, direttore di Chi e conduttore del reality show di punta di Mediaset, dà per certa la firma sotto il contratto Endemol. E c'è dell'altro. La presentatrice calabrese, impegnata in questi giorni sul palco di "Battiti Live", secondo la rivista Chi, avrebbe anche ritrovato l'amore.

Dopo il divorzio amichevole da Briatore (paparazzato in questi giorni con la nuova fiamma ventenne) e un flirt con un imprenditore, la palestrata Elisabetta starebbe frequentando Matteo Mammì, dirigente Sky, figlio dell'ex Ministro ed ex fidanzato di Diletta Leotta e Anna Safroncick. Una coppia inedita in quest'estate avara di gossip se si escludono i tormenti di Belén Rodriguez.