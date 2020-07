Grande Fratello, giallo sul concorrente silurato: con chi se la prende

Giada Oricchio 21 luglio 2020 a

È giallo social su Barbara D'Urso. Dopo lo spot sul ritorno dei suoi tre programmi storici a settembre (Domenica Live, Pomeriggio Cinque e Live Non è la D'Urso), con tanto di macchina della verità finita in valigia, la conduttrice Mediaset ha annunciato una sorpresa per oggi pomeriggio sul suo profilo Instagram. Dunque vacanze sì ma con il cuore a Cologno Monzese. Per ora, la D'Urso ha in mano un tris ma vorrebbe calare il poker con il Grande Fratello versione originale. Nel 2020, nonostante gli annunci, non è andato e non andrà in onda anche a causa del Coronavirus che ha stravolto i palinsesti. Potrebbe essere riproposto a metà 2021 considerando che il bis del GFVIP nel 2020 (la quinta edizione parte a metà settembre) lascerà uno spazio in palinsesto e che si potrà verificare se c'è ancora oppure no l'interesse da parte del pubblico verso il reality show di Canale 5. E pare che qualcuno e qualcosa si siano mossi.

Il sito "361 magazine" ha scoperto che su TikTok un ragazzo, che dice di chiamarsi Federico Falcone, ha sostenuto di aver fatto il provino per il GF, di essere stato preso e poi scartato a favore di Loredana Fiore, mamma di Luigi Favoloso: "Voglio dirvi quanto è pilotato il Grande Fratello di Barbara D'Urso. Mi avevano detto che era tutto a posto, che a settembre sarei entrato nella casa, il reality è stato rinviato per il Coronavirus. Poi mi hanno chiamato e mi hanno detto che ero scartato per dare la priorità a Loredana, la mamma di Luigi Favoloso che va nei salotti della D'Urso. Vi sembra giusto? Hashtag #falsabarbadurso. Tutti devono saperlo". I commenti spaziano dall'ironia allo scetticismo fino al classico: "non è una novità, festeggia che ti sei salvato". Ma il video sa di bufala o di colpo estivo. Quale autore (e al GF sono bravi) chiamerebbe un provinato per dirgli che è fuori per favoritismo? E gli farebbe pure nome e cognome del volto seminoto esponendosi al pubblico ludibrio? Che significa "dare la priorità a Loredana Favoloso?", la D'Urso non avrebbe avuto alcuna difficoltà a inserirla tra i primi nomi. Ecco allora che sembra la mossa di un rivale invidioso e un po' burlone o di qualcuno in cerca di 5 minuti di popolarità che tanto sui social vale tutto: getto discredito su una presentatrice di successo e conquisto qualche titolo. Effimero.