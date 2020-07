Temptation Island, Lorenzo Amoruso perde la brocca. Cosa gli ha fatto Manila Nazzaro?

Giada Oricchio 22 luglio 2020 a

a

a

Lorenzo Amoruso su tutte le furie nella quarta puntata di Temptation Island in onda giovedì 23 luglio su Canale 5. La pagina ufficiale del docu-reality ha pubblicato su Instagram uno spoiler in cui l'ex giocatore, oggi imprenditore, è deluso e rabbioso dopo aver visto un video nel pinnettu. Prima schiaffeggia un cuscino e poi sbotta: "Mah, guarda vado fuori di capoccia, mamma mia, mamma mia, mamma mia".

Temptation Island, Anna fa la "regina" e delude Andrea. I social la massacrano

Cosa avrà mai fatto la fidanzata Manila Nazzaro da suscitare una simile reazione? Si scoprirà domani sera. E pensare che secondo alcune indiscrezioni i due sono usciti mano nella mano e con promessa di matrimonio. Sempre giovedì sera dalle 21.45 si capirà cosa sta accadendo tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. L'ex soubrette ha visto una clip che l'ha quasi ridotta in lacrime: "Mamma mia, ma cosa sta facendo? Non ci credo", poi mette le mani a imbuto sul viso e grida: "Oh mio Dio". Il conduttore Filippo Bisciglia ha in riservo sorprese amare anche per Annamaria Laino, fidanzata di Antonio e Anna Battistello, compagnia del più piccolo Andrea.