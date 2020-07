Temptation Island, lo sfogo di Andrea: con Anna è già resa dei conti

Stasera la quarta puntata

Giada Oricchio 23 luglio 2020

Temptation Island è giunto alla quarta puntata, questa sera alle 21.45 su Canale 5, e il rapporto tra Anna Boschetto e Andrea Battistelli sembra sempre più in bilico: "Ma vaffa***lo". La 37enne romana vuole un figlio e il matrimonio e per ottenerli sta facendo leva senza pietà sulla gelosia del fidanzato, 10 anni più giovane e riluttante a diventare padre. La donna ha messo in atto una strategia talmente meschina che la produzione di Temptation Island ha scelto di smascherarla e avvertire lo sventurato giovane. Tuttavia Andrea è molto innamorato e, pur sapendo che Anna fa il "mocio Vileda" di proposito sul corpo del tentatore, si rode il fegato (proprio come vuole lei, nda). Da uno spoiler del programma su Instagram si vede il ragazzo urlare: "Mi sono stufato. Ognuno va per la strada sua. Poi va a fare la vita tua con Carletto, vallo a chiamare, voglio vedere. Gliela do vinta? Sarà così ma non è che ho qualcosa che mi lega e se esco da qua succede qualcosa. Le dico vaffa... Ognuno va per la strada sua".