Temptation Island, nozze per una coppia vip?

Giada Oricchio 21 luglio 2020 a

a

a

A Temptation Island l'amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso finisce a...nozze. Una delle due coppie vip della settima edizione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia e in onda giovedì 23 luglio sembra pronta al grande passo. Il blogger Amedeo Venza ha riportato l'indiscrezione sulla sua pagina Instagram: "Falò di confronto con richiesta di matrimonio. Pare che la coppia sia uscita insieme e che Lorenzo abbia strappato a Manila una promessa di matrimonio".

Temptation Island, il trucco di Antonio fa infuriare Annamaria: che str...

Una decisione importante visto che in queste settimane l'ex Miss Italia, divorziata da Ciccio Crozza e madre dei suoi due figli, ha confidato alle altre fidanzate le sue perplessità sul rapporto con l'ex calciatore: lei non può trasferirsi a Firenze perché vive e lavora a Roma, dove ci sono i centri produzione Rai, e lui ha il suo centro familiare e d'affari nel capoluogo toscano. Amoruso si è infuriato per la presa di posizione di Manila: "Dice bugie e non mi piace. Sa che sto valutando di comprare casa a Roma. Mi sa che era un calesse e non amore, credo che uscirò single". In realtà sono scaramucce, il legame tra i due appare solido e equilibrato e il falò di confronto non può che avere un epilogo positivo.