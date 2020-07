Temptation Island, punto di non ritorno tra Anna e Andrea: "Non mi può obbligare a fare un figlio"

Giada Oricchio 24 luglio 2020 a

A Temptation Island, fallisce la strategia da mamma pancina di Anna Boschetti: nella quarta puntata del docu-reality il fidanzato Andrea Battistelli ribadisce il suo no a un figlio e all'anello estorti. All’Is Morus Relais, Anna, 37 anni, persevera con la patetica strategia di far ingelosire Antonio pur di raggiungere il suo scopo. La produzione la punisce mandando in onda un RVM in cui Antonella e altri due single la criticano per la spregiudicatezza nello strumentalizzare i tentatori: “E’ molto brutto il suo comportamento. E poi non è che se usi Carlo come un peluche, è automatico che quello torna da te e vuole un figlio”. Per Andrea ci sono solo video dove la fidanzata e presunta futura madre dei suoi bebè, fa la vamp con il single Carlo e ci viene un’idea: un plot twist in cui Pietro ingravida Anna per garantire cotanta discendenza a due luminari del vero amore. Ma sarebbe meglio di no.

Il 27enne romano commenta con Filippo Bisciglia: “Così mi allontana. Prima era strategia, ora mi sta mancando di rispetto” e tornato al villaggio si confida con il coach di Temptation Island, Lorenzo Amoruso: “Ha usato parole pesanti, avrei dovuto prendere la porta e mandarla a fan**lo. Se mi mette davanti al figlio o all’addio? Esco da solo. Io non voglio un figlio! Se finisse con lei a me non mancherebbe niente”. Quando Anna vede il filmato, la sicumera scivola via dal suo volto e inizia a tremarle il tronco sotto le natiche. Ammette di essere spiazzata dal succube Andrea e reagisce: “Deve pensare più alla nostra storia, non al lavoro o alla famiglia. Lui è un paraculo. Lui sta crescendo con me, fa scuola con me, ma intanto lo cresco bene e poi se ne va con un’altra. Non capisco perché non chiede il falò e mi dice che ognuno va per la sua strada”. Per la donna, Andrea ha due strade se vuole stare con lei: o cede al ricatto o cede al ricatto. Vedremo cosa accadrà nella quinta puntata di Temptation Island in onda martedì 28 luglio.