Temptation Island, Anna fa la "regina" e delude Andrea. I social la massacrano

Giada Oricchio 17 luglio 2020 a

a

a

A Temptation Island, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ogni giovedì su Canale 5, Anna Boschetti indigna e delude il fidanzato Andrea Battistelli: “Lo voglio far morire”. Ma un tentatore: “Non sei mica la Regina Elisabetta!”. Social in rivolta.

Ciavy non è il solo ad aver idee strampalate sull’amore. Anche Anna Boschetti è quel tipo di donna da cui mantenersi a debita distanza e il suo comportamento da sciura matura è più pericoloso di quello da guappa di Gomorra di Annamaria. Nel 2020 non si può sentire: “Mi deve mettere incinta e mantenermi”. Andrea Battistelli, 27 anni, ragazzo buono e serio con la non trascurabile dote della ricchezza, viene chiamato nel pinnettu per ammirare le performance della diabolica (ipse dixit) fidanzata: ha artigliato un single al solo scopo di far ingelosire Andrea e ottenere ciò che vuole: un anello al dito e un’ecografia al terzo mese di gravidanza.

Temptation Island, Manila Nazzaro spalma la crema a tutti e fa impazzire Lorenzo Amoruso: "Io tronco"

Lei attua il suo ingegnosissimo piano senza sapere che la produzione ha avvertito lo sventurato della meschina strategia. Il giovane ha deciso di osservare e mettere le carte in tavola solo al 21enesimo giorno: “Sono un uomo, ho sbattuto la testa e sto capendo che devo mettere Andrea per primo, poi gli altri. Se io sto bene, staranno bene anche le persone che ho intorno”. Anna, la Brooke tricolore, ha un animo perfido e manipolatrice: “Lo voglio far morire, al falò mi deve dire che è stato male”, si appoggia con la testa sul pisello del single e quello le sculaccia il fondoschiena. Recitazione livello Manuela Arcuri in Pupetta. Andrea è combattuto: “Non sono arrabbiato, sono dispiaciuto. Sono demoralizzato, vedere i baci mi sfonda, mi sto sfondando la testa e il fegato”.

Antonella Elia al bivio con Pietro: insulti e colpi bassi

Al falò, Filippo Bisciglia ha un video per Anna che non capisce di essere la Ferrari nel GP di Temptation Island: ha adottato una tattica suicida. Nella clip, Andrea ribadisce che non vuole un figlio subito, ma che l’ha accontentata in tutto il resto: “Alle prime parole pesanti dovevo prendere la porta e andarmene. Ho accettato sfuriate ingiustificabili. Devo far uscire quel vaffan**lo che è sempre stato chiuso. Prima Andrea, poi lavoro, famiglia e Anna. Se lo capisce bene, sennò ci sarà Stefania, Silvia…”. E qui Anna è di una pochezza sconcertante: “Non lotta per niente. Se ha una famiglia cresce di più dal punto di vista lavorativo perché la deve mantenere. Sta facendo scuola con me, lo sto crescendo bene”. A 37 anni è proud di sentirsi una nave scuola. Tornata nel villaggio, la donna, già madre di due figli, si lagna ma finalmente un tentatore la rimette in riga con il suo schietto napoletano: “Un ce sta niente da capì. Nun è un bambino, è un uomo che nu vole figli! E bbasta, non puoi costringerlo. Ma chi ti cridi d'esse? Un zei mica a' Regina Elisabbbetta”.

Temptation Island, il trucco di Antonio fa infuriare Annamaria: che str...

La "Nave scuola" però non si dà pace, teme di aver fatto l’investimento sbagliato e i conti senza l’oste. Fuma, si agita, si auto incensa e riguarda l’RVM in cui Andrea afferma di volere una vita diversa. Mostra i denti e rispolvera lo scudiscio da dominatrice: “Se mi brucio questi anni non ne ho altri, lui sì. Vada a prendere una strafiga di 20 anni, una come me non la trova (e meno male!). Sulle cose serie non mi ha mai accontentata. Questo pur di non fare un figlio con me mi lascia. Mi dice che sono viziata? Stia attento, non vado nemmeno più a lavorare mo’ me mantiene pure”. Gira che ti rigira, il suo sogno è vivere di rendita e far saltare Andrea come una scimmia ammaestrata. Come per Ciavy, i social non la perdonano: una donna così è meglio mandarla alla deriva che tenerla ancorata al proprio porto.