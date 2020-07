Temptation Island, Manila Nazzaro spalma la crema a tutti e fa impazzire Lorenzo Amoruso: "Io tronco"

Giada Oricchio 17 luglio 2020 a

a

a

Lorenzo Amoruso dice addio a Manila Nazzaro? Nella terza puntata di Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi, in onda tutti i giovedì di luglio su Canale 5, l’ex calciatore appare molto deluso: “Io non pago le colpe altrui, io tronco”.

Si conosceva Lorenzo Amoruso nelle vesti di calciatore e opinionista, ma non in quelle di Perpetua, probabilmente frutto di esperienza maturata negli anni da latin lover. A Temptation Island si è offeso perché la statuaria fidanzata Manila, occhi di Frozen, lo ha accusato di essere poco responsabile e di non voler trasferirsi a Roma dove lei vive con i due figli. Per Lorenzo il Magnifico di Firenze: “Le bugie sono peggio di un tradimento”. In verità non gli fa piacere nemmeno vedere la fidanzata trasformarsi nella Miss Italia delle creme abbronzanti spalmate sulle schiene di tutti i single del villaggio. E quando sente Antonella Elia consigliarle di essere più sexy, sbotta: “Antonella deve farsi i ca**i suoi”.

La Nazzaro, scottata dal divorzio burrascoso con un altro ex calciatore, ha il chiodo fisso dell’indipendenza economica: “Per me è impossibile un trasferimento a Firenze. Io ho il lavoro e tutta una vita a Roma. Dovrebbe venire lui, lì non fa niente, se non una trasmissione una volta a settimana”. Amoruso, colpito nell’ego, è amareggiato: “Sembrava fosse amore e invece potrebbe essere un calesse che prenderà un’altra strada. Lei sottostima il mio mondo e pensa esclusivamente al suo. Io ho solo fatto fatti con lei, le parole volano. Il tarlo della relazione con ex marito è vivo, ha paura e lo capisco, ma deve valutare la persona che ha a fianco. Non sono un ragazzino e a 49 anni non pago le colpe di altri. Tronco”. Che detto su un tronco umido fa tanto nemesi. Si sfoga anche con gli altri fidanzati: “Sento che esco da single. Era sotto un treno quando l’ho conosciuta, l’ho cercata e ricercata io, l’ho voluta io. Quello che faccio per lei è tutto scontato. Credo che dovrò chiudere un altro capitolo della mia vita”. Manila Nazzaro, invece, è perplessa per non aver mai ricevuto un video del fidanzato da quando si è spiaggiata all’Is Morus Relais. Ma nella quarta puntata succederà qualcosa che manderà su tutte le furie Lorenzo. Uscendo dal pinnettu dirà: “Siamo su Scherzi a parte?”.