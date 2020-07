Temptation Island vola: corna e scenate fanno il pieno di ascolti

Giada Oricchio 17 luglio 2020 a

Temptation Island cresce e trionfa negli ascolti di giovedì 16 luglio. Il docu-reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi ha conquistato 3.720.000 telespettatori pari al 22.6% di share (dalle 21.35 alle 00.45) migliorando il risultato della seconda puntata. Su Rai1 le repliche della fiction “Che Dio ci aiuti” sono state seguite da 1.936.000 spettatori per l’11.5% di share (dalle 21.38 alle 00.40) anche se c’è da sottolineare che a Canale 5 spenta il quarto episodio della serie in onda fino all’1.35 ha ottenuto 1.242.000 telespettatori con il 20.3% di share.

Alla settima edizione Temptation Island, versione video dei romanzetti rosa, non ha perso il potere di identificazione con il pubblico. Le storie delle sciagurate coppie sono quelle comuni, anzi secolari: traditori e traditi, ritorni, flirt “chiodo scaccia chiodo”, ammissioni di responsabilità e negazioni dell’evidenza. In tv ne diventano una rappresentazione aggiustata: non del tutto vere, non del tutto finte. Verosimili e questo al momento basta al telespettatore. Chissà se a furia di replicare gli stessi schemi, spesso forzati e poco credibili, Temptation Island non rischia di chiudere come il Trono Classico di “UominieDonne” per mancanza di amore.