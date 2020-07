Antonella Elia al bivio con Pietro Delle Piane. Insulti e colpi bassi a Temptation Island

Sullo stesso argomento: Addio tra Ciavy e Valeria Liberati. A Temptation Island il falò più ignobile

“E’ proprio uno str**zo. Lo lascio. Non ha capito che è già sottomesso. Io lo palleggio come una pallina da ping pong” così Antonella Elia si prepara a rompere con Pietro Delle Piane a Temptation Island, il docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. L’attore replica: “E’ una giullaretta di corte!”.

Volano stracci e confessioni tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. L’ex soubrette ha indossato il bikini della vittima: la lingua resta tagliente, ma ha rinunciato al volto isterico del GFVip. Ad Annamaria confida di soffrire della sindrome dell’abbandono: “Ci sto bene, ma se seguissi il mio istinto direi che non vedo un futuro con Pietro”. L’attore e doppiatore per mancanza di copioni parla con le tentatrici credendo di essere simpatico, ma l’ironia sta a lui come la Sacher sta alla dieta: “Antonella è una quaquaraqua, è una simpatica burlona, una giullaretta di corte, dice che il periodo della quarantena è stato il più bello della sua vita e poi che non mi vede vicino a lei”.

Al falò, Antonella Elia, ignara di quello che sta per vedere, graffia le compagne di avventura: “Vedo che sputano sangue per tenere uomini che non le stimano”. Parte baldanzosa e ariosa in linea con il suo vestito bianco tutto velo e tulle: “Che coatto, ma come si è vestito?!” e pian piano perde sicurezza. Pietro sputtana la Elia con la single Maria Luisa sostenendo che vuole fare la donna libera e indipendente, ma senza di lui va in crisi. La randella senza pietà: “Vuole fare la superdonna, ma è come se io avessi due figli. Ha 11 anni in più e non li dimostra, soprattutto di testa. Diventa asessuata quando deve fare un programma. Chi come lei arriva a una certa età da solo e senza figli è un po’ più arido, lei è un po’ così, è sempre e solo lei, se facessi io quello che fa lei impazzirebbe. Se litighiamo è felice che stia male, le piace, la rafforza. Io sono un fumino, mentre lei è stata sempre con persone che gestiva. Io rappresento una sfida perché non riesce a sottomettermi”.

La Elia passa dalla risatina scettica allo stato di aggressivo passiva. Ghigna sinistra, stringe gli occhiuzzi e alza la mano e rovescia il palmo iniziando a muoverlo su e giù: “Lui è già sottomesso, lo palleggio così come una pallina da tennis, anzi no, da ping pong. Mi offende che mi abbia detto che sono arida”. Perfino gli alberi dell’Is Morus Relais si sono ritirati impauriti: sembrava Bette Davis in “Che fine ha fatto Baby Jane?”. Antonella Elia torna al villaggio e tira sassate: “Se una persona mi delude, torno alla mia amata solitudine. Sono schifata, non me lo aspettavo, si sarà offeso per quello che ho detto. Bravo, si è vendicato, peccato che lo lascio”. Al contrario, al suo falò, Pietro vede una clip in cui Antonella confessa che gli uomini l’hanno sempre annoiata, ma che con lui pensa seriamente al matrimonio. Gongola prima che Filippo Bisciglia gli piazzi un video in cui Antonella lo confonde con l’ex fidanzato: “Fabiano detesta che mi lavi i denti con l’acqua della bottiglia” e il single: “Ah e Pietro no?”, “Uhhh volevo dire Pietro” replica la Elia. Sipario. Il sorriso beota si spegne sul volto di Pietro che ammette: “Noi abbiamo delle cose non risolte tipo questo signore che ha ancora le chiavi di casa di Antonella”. Peccato che il supereroe onnipresente Fabiano non abbia quelle dell’Is Morus Relais. E invece lo spoiler della terza puntata di Temptation Island mostra un’Antonella infuriata: “E’ proprio uno stro**o, un deficiente, mamma mia, cosa sta facendo, non ci credo!”.