Temptation Island, Ciavy e Valeria al falò. E gira già la voce sulla rottura

Temptation Island entra nel vivo con la terza puntata in onda giovedì 16 luglio su Canale 5: Valeria Liberati accetterà il falò di confronto richiesto dal fidanzato Ciavy Maliokapis? Intanto sul web si rincorrono le voci di una rottura definitiva.

Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis sono una delle coppie più discusse della settima edizione di Temptation Island, condotta da Filippo Bisciglia. Ciavy vantava doti e imprese da latin lover consumato dell'alto Lazio, Valeria, già madre di una bimba, sopportava perché lui "è tutta la mia vita". All'avvio scoppiettante del ragazzo nel villaggio dei single dell'Is Morus Relais, è seguito un progressivo mutismo e sconcerto davanti ai comportamenti della fidanzata che, delusa per aver sentito "non la amo e lei lo sa", si è lasciata andare con il tentatore Alessandro Basciano. Hanno fatto tutto tranne limonare. Ma a quanto pare il bacio è dietro l'angolo e sarà il motivo che spingerà Ciavy a chiedere il falò di confronto immediato con Valeria.

Tuttavia, dalle anticipazioni pubblicate sull'account Instagram del docu-reality, la ragazza è indecisa se accettare o no e confida al bel single: "Non so che fare". Vedremo se si presenterà.

Intanto, sui social spesso forieri di gossip incontrollato, si moltiplicano le voci di amici e conoscenti della coppia. Secondo quanto riporta "ilvicolodellenews", i due sarebbero usciti separati da Temptation Island e si sarebbero (finalmente) lasciati: Ciavy ha continuato le sue conquiste e Valeria si sente con Alessandro anche se non stanno insieme.