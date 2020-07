Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, Belen difende l'ex: la verità è un'altra

Giada Oricchio 09 luglio 2020 a

Belen Rodriguez smentisce che Stefano De Martino l'abbia tradita con Alessia Marcuzzi, ma la vicenda resta misteriosa. Qualche settimana fa, Dagospia lancia lo scoop: Alessia Marcuzzi è in crisi con il marito Paolo Calabresi Marconi, ma la diretta interessata smentisce indirettamente pubblicando su Instagram il video di una tranquilla serata in famiglia. Poco dopo, salta fuori la notizia che è finita tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino. Si vocifera per le continue scappatelle del conduttore napoletano, ma la prova provata di una notte galeotta non salta fuori. Lei invece viene immortalata con l'ex Andrea Iannone.

I due eventi sembrano scollegati e invece sorpresa! Dagospia sgancia la bomba: la Marcuzzi e De Martino avrebbero avuto una storia tradendo i rispettivi coniugi, Belen si sarebbe accorta di avere un cesto di lumache in testa mentre giocava con l'iPad che nel Cloud aveva registrato i messaggi di Alessia Marcuzzi, definiti "inequivocabili" dal settimanale "Oggi".

Un terremoto estivo. De Martino reputa che qualcuno voglia infangare la sua immagine di proposito (gli amici dell'ex ballerino parlano di una vendetta di Belen estromessa dal Festival di Castrocaro e furiosa per le corna) ora che è in rampa di lancio come presentatore Rai. A caldo, fa un video per smentire l'indiscrezione di Dagospia: "Ho appena chiuso con Alessia e Paolo e ci siamo fatti grandi risate. Non è vero. Sono consapevole dell'importanza mediatica che ho in questo momento storico (Napoleone avrebbe volato più basso, nda). Stiamo attenti alle fake news perché ci sono di mezzo dei bambini". Dunque, proprio grandi risate no. Anche la Marcuzzi nega e lo fa pubblicando la copertina dell'autobiografia di Woody Allen "A proposito di niente". Poi lascia Roma e va in vacanza con le amiche in Costiera Amalfitana. Al contrario Belén Rodriguez posta la canzone "Bella senz'anima" che le dedicò Emma Marrone (lei e De Martino si stanno mettendo like reciproci, nda) quando il "farfallone" Stefano la cornifico' proprio con l'argentina.

Dunque una conferma senza nomi e cognomi. Poi tutti a Capri: Belén esce allo scoperto con il bacio "citofonato" al manager Gianmaria Antinolfi per la copertina di "Chi", Stefano è in compagnia di Mariana Rodriguez (non una nuova fiamma, ma un'amica di altri amici in barca) e Alessia fa bagni di sole a Positano senza il marito.

Il settimanale "Oggi" conferma lo scoop di Dagospia aggiungendo nuovi particolari alla clamorosa scoperta e citando una fonte amica di De Martino e Marcuzzi. Non solo: gli investigatori del web scoprono che a maggio 2020 il conduttore ha postato la foto con un fiore blu uguale a quello che compare in uno scatto sulla pagina della Marcuzzi. Il fiore è riconoscibile perché ha una leggera imperfezione. C'è da dire che la conduttrice aveva dedicato il post "miss you" alla scomparsa Nadia Toffa nata in quel giorno. Tra dubbi e misteri si arriva a ieri sera. Alle 22.45 nelle Instagram Stories, la Rodriguez, a Roma per registrare "Tu sì que vales" con Maria De Filippi, si accorge del caos intorno a lei e del fango sulla sua amica Alessia e pubblica poche righe: "Ho un bellissimo rapporto di stima reciproca. Non è mai successo niente del genere, nessun messaggio. Ho letto in questi giorni solo ca**te. Agiremo insieme".

Belen scagiona Alessia: non c'è nessun messaggio, la stimo

Dopo 5 giorni di shitstorm e dopo un post che avvalorava il tradimento, la Rodriguez fa una smentita. Ma la presa di posizione di Belén appare quantomeno tardiva e non chiarisce i numerosi punti oscuri della vicenda. Chi ha passato una notizia così dirompente ai giornalisti? E perché? Per "punire" De Martino, schiavo affrancato dall'ombra di Belén che in un colpo ha perso marito e Festival di Castrocaro? Oppure per distogliere l'attenzione da altri peccati? E perché l'argentina ha smentito con tutta calma? È stata (ben) consigliata? Chi ha voluto danneggiare l'immagine di Alessia Marcuzzi scagionata a parole dagli altri due protagonisti del triangolo? Per quella terribile legge del contrappasso, a settembre condurrà Temptation Island, il viaggio nelle corna per antonomasia: le le battute già si sprecano e la sua credibilità potrebbe essere a rischio (come potrà consolare i traditi?). E infine Paolo Marconi Calabresi: ha scelto la via del silenzio ma fino a quando?