Ecco i messaggi della Marcuzzi a De Martino scoperti da Belen

I messaggi "inequivocabili" di Alessia Marcuzzi a Stefano De Martino risalgono al periodo del lockdown. È il settimanale "Oggi", in edicola giovedì 9 luglio, a scrivere in esclusiva un nuovo capitolo della telenovela argentina Belen Rodriguez contro gli infedeli Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Dagospia ha portato alla luce lo scandaloso triangolo Belen-Alessia-Stefano, il settimanale "Chi" ha pubblicato le foto del primo bacio dell'argentina con Gianmaria Antinolfi, manager napoletano, De Martino e Marcuzzi hanno fatto a gara a smentire, Belen ha dichiarato guerra all'ex cominciando a prenderlo in giro sui social e domani la rivista "Oggi" pubblica un nuovo capitolo della saga "Belin Belen Sarà".

Il settimanale ha ricostruito la vicenda svelando che il flirt extraconiugale degli sposati Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino sarebbe recentissimo e non perso nella notte dei tempi (si ipotizzava chea simpatia risalisse a due anni fa quando l'ex ballerino fece l'inviato dell'Isola dei Famosi condotta da Alessia). Dalle anticipazioni si legge: "Durante il lockdown Belén Rodriguez stava giocando con il figlio Santiago con l’iPad di Stefano De Martino. E nell’iCloud, la nuvoletta di memoria che collega e sincronizza tutti i dispositivi Apple, piovevano in diretta i messaggi whatsapp che Alessia Marcuzzi stava mandando all’iPhone di De Martino. Messaggi inequivocabili".

La rivista diretta da Umberto Brindano cita una fonte qualificatissima "che conosce bene sia De Martino sia la Marcuzzi. E mostra, con foto esclusive, la Marcuzzi che si rilassa e si tormenta a Positano (proprio a due passi da Belén e da Stefano!)". E visto che al cuore non si comanda, pare che il tenebroso Gianmaria Antinolfi, indicato come nuovo compagno di Belen, abbia confidato agli amici: "Voglio andarci cauto, non mi ritengo ancora il suo fidanzato". Magari, un semplice "chiodo scaccia chiodo", ma di sicuro non è finita qui.