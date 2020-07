Belen scagiona Alessia: non c'è nessun messaggio, la stimo

Giada Oricchio 08 luglio 2020 a

Colpo di scena nella telenovela dell'estate, Belén Rodriguez scagiona Alessia Marcuzzi: "Ho letto ca**ate. Ci lega una stima reciproca. Non è mai successo niente. Ci muoveremo insieme".

Lo scoop dello scoop? Belén che difende Alessia Marcuzzi! non è la conduttrice romana la donna con cui Stefano De Martino l'avrebbe tradita (se mai lo ha fatto). La showgirl argentina ha pubblicato un'Instagram story in cui scagiona la Marcuzzi, sposata con Paolo Calabresi. Nel post c'è scritto: "Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni. Con Alessia abbiamo un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad. Non capisco la motivazione per cui si inventano cose del genere, appunto decideremo insieme come muoverci perché trovo assurdo e di cattivissimo gusto leggere le ca**ate che ho letto in questi giorni".

E poco prima a una follower che commentava le foto inedite super hot del weekend a Capri dicendosi delusa dal suo atteggiamento e da quello di Stefano De Martino, Belén ha replicato secca: "Chi non sa dovrebbe rimanere in silenzio". Dunque la Rodriguez bolla il pettegolezzo come una fake news dolorosa. Le prime vittime sarebbero De Martino e soprattutto Alessia Marcuzzi, ma allora chi ha messo in giro il pettegolezzo e chi ne ha tratto giovamento?