Il triangolo dell'estate: Alessia Marcuzzi al mare con le amiche senza il marito. Intanto De Martino e Belen...

Alessia Marcuzzi salpa lontano da Stefano De Martino e Belen Rodriguez e va in Costiera Amalfitana con le amiche, ma senza il marito Paolo Calabresi.

Sulla copertina del settimanale "Chi", in edicola mercoledì 8 luglio, campeggiano i protagonisti del triangolo più scandaloso dell'estate 2020. Belen si è guadagnata la cover con il primo bacio a Gianmaria Antinolfi, amore o flirt estivo si vedrà, il marito Stefano De Martino fa capolino di spalla in alto a sinistra ed è in compagnia dell'ex gieffina Mariana Rodriguez (quando si dice che le abitudini sono dure a morire: Belen ha scelto un altro napoletano e Stefano avrebbe puntato un'altra Rodriguez) e in basso a sinistra c'è Alessia Marcuzzi, travolta da un insolito destino nel mare d'agosto.

Secondo Dagospia, avrebbe avuto una storia extraconiugale con De Martino, scoperta da Belen. Il presentatore napoletano ha smentito con un video su Instagram mentre la Marcuzzi lo ha fatto pubblicando la foto di un tritacarne con emoji di disgusto.

Il gossip però non si placa soprattutto perché molti ricordano il feeling che si instaurò tra Alessia e Stefano durante l'Isola dei Famosi di cui lui era inviato. Se tradimento c'è stato, risalirebbe a qualche tempo fa quando De Martino era separato e la Marcuzzi sposata da poco con Paolo Calabresi. Dunque, le difficoltà maggiori, se davvero c'è stata una simpatia, sarebbero per la Marcuzzi che all'improvviso ha visto rispuntare dal passato qualcosa che credeva morto e sepolto. Vero o no, è stato un colpo basso orchestrato da qualcuno (perché se ne parla ora?). In questi giorni, la conduttrice è a Positano con le amiche più strette e presto arriverà a Capri dove dovrebbe raggiungerla il marito. Sempre secondo Dagospia, la crisi c'è, ma stanno cercando di superarla.