Antonella Elia, Pietro Delle Piane, Andrea e Anna. A Temptation Island è già scandalo

Giada Oricchio 01 luglio 2020 a

a

a

Il 2 luglio su Canale 5 inizia Temptation Island e l'Is Morus Relais sardo è già una polveriera: Andrea è infuriato per il comportamento di Anna e Antonella Elia è sconvolta dalle mani del fidanzato Pietro che scivolano ovunque.

Temptation Island, sei coppie pronte a salpare per lo show dell'amore

Dagli spoiler pubblicati sulla pagina Instagram di Temptation Island, si vede che Andrea, 27, fidanzato da due anni con Anna, 37 anni e madre di due figli, scaraventa una sedia a terra (un must del programma) urlando: "Dopo tre giorni fa così...so' troppo per lei...so' troppo". Tempesta sentimentale anche per Antonella che nel pinnettu giudica così il comportamento di Pietro Delle Piane, attore e doppiatore alla prova della vita: "Oddio che fa? Che bastardo". Ma non c'è due senza tre e da un'indiscrezione riportata dalla pagina Instagram "UominieDonne ClassicoeOver", anche Ciavy e Valeria sono in rotta di collisione. Lei invece di disfare le valige, ha "disfatto" di baci un tentatore e il fidanzato non l'avrebbe perdonata. Sembra inoltre che nel corso della prima puntata ci saranno due falò di confronto.