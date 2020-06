A Temptation Island scoppia la prima coppia. Scazzo tremendo, si parte così

Francesco Fredella 29 giugno 2020 a

“Scoppia la prima coppia”: a Temptation island arriva la bufera. Un addio senza precedenti: una coppia di fidanzati abbandona l’isola. Si tratta, secondo i rumors, di Clavy e Valeria. In queste ore, lo ricordiamo, è in fase di registrazione il programma. Ma le indiscrezioni si ricorrono alla velocità della luce. E, dunque, nell’edizione che partirà dal 2 luglio (un mix tra Vip e Nip) ci sarà il primo mega scazzo in onda con l’abbandono del gioco. Si tratta della coppia composta da Clavy e Valeria, fidanzati da 4 anni: hanno deciso di mettere alla prova il loro amore sull’isola. “Lei ha sempre voluto andare vivere con me, io ‘traccheggio’ sempre, ogni tanto invento una scusa”, aveva raccontato giorni fa il trentacinquenne nel video di presentazione ufficiale prima della partenza per la Sardegna.

A questa edizione di Temptation partecipano anche Antonella Elia e Pietro Delle Piane (che hanno giurato di tornare a casa insieme senza farsi investire dalle polemiche) e poi Manila Nazzaro con Lorenzo Amoruso. Le altre quattro coppie sono Nip: Clavy e Valeria, Annamaria e Antonio, Anna e Andrea, Sofia e Alessandro.