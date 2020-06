Temptation Island, sei coppie pronte a salpare per lo show dell'amore

Giada Oricchio 26 giugno 2020 a

Temptation Island torna ad agitare le acque dell’amore e dei palinsesti Mediaset. Giovedì 2 luglio inizia la settima edizione della docu-fiction o “viaggio nei sentimenti”, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Al timone c’è sempre Filippo Bisciglia: 7 stagioni su 7 di falò di confronto. Sarà un’edizione diversa dalle precedenti per due motivi: sono stati mescolati vip e nip e il 50% delle coppie (3 su 6) è composto da fidanzate 10 anni più grandi del partner, segno che la redazione ha deciso di approfondire il tema della differenza d’età a sfavore della donna dopo il grande impatto mediatico e il successo di audience ottenuti con Gemma Galgani e Nicola Vivarelli a “UominieDonne”.

L’ex Miss Italia Manila Nazzaro con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso e Antonella Elia con il fidanzato Pietro Delle Piane si metteranno alla prova all’Is Morus Relais sardo insieme agli sconosciuti Valeria e Ciavy, Annamaria e Antonio, Anna e Andrea e infine Sofia e Alessandro. Le sei coppie vivranno separate per 21 giorni: i fidanzati con le tentatrici e le fidanzate con i tentatori. Potranno valutare il comportamento dei rispettivi partner con i video nel pinnettu o al falò con Filippo Bisciglia.

Temptation Island parte a inizio luglio e andrà avanti per tutto il mese. Resta da capire cosa succederà alla versione total vip affidata prima a Simona Ventura e poi a Alessia Marcuzzi. Secondo alcune indiscrezioni di “Tvblog” non sarebbe cancellata come ipotizzato in un primo momento, ma potrebbe essere modificata in “Young”, dedicata cioè a coppie molto giovani. E questo per evitare che, a partire da metà settembre, Canale 5 trasmetta in contemporanea due reality show con volti famosi: il confermatissimo GFVip di Alfonso Signorini che avrà due puntate a settimana e appunto Temptation Island Vip.