Temptation Island, Antonella Elia subito in crisi con Pietro Delle Piane. E brucia il reality

Giada Oricchio 30 giugno 2020 a

a

a

Antonella Elia brucia Temptation Island e porta Pietro Delle Piane subito al falò. Mancano due giorni alla settima edizione del docu-reality, prodotto da Maria De Filippi e condotto dall’inamovibile Filippo Bisciglia, e le indiscrezioni raccontano di un inizio tormentato. Secondo il blogger Amedeo Venza, Antonella Elia sarebbe andata subito in crisi per il comportamento “allucinante” del fidanzato Pietro, più giovane di 10 anni, con una tentatrice e avrebbe chiesto subito il falò di confronto. Ma a sorpresa, l’attore e doppiatore si sarebbe rifiutato di incontrare la fidanzata. Al momento non è chiaro se i due siano ancora all’Is Morus Relais o abbiano lasciato anche perché le registrazioni, iniziate il 20 giugno, sono ancora in corso. Antonella e Pietro non sono l’unica coppia a essere già scoppiata.

La pagina di Instagram “Uomini e Donne Classico e Over” ha riportato che Valeria e Ciavy hanno già preso il traghetto da Cagliari per Roma. Il motivo? La ragazza, 27 anni, che nel video di presentazione aveva detto: “Per me Ciavy è tutto”, avrebbe ceduto subito alle avances del single Alessandro arrivando a baciarlo. Un tradimento che il “farfallone” Ciavy (così si era descritto) non avrebbe perdonato. Temptation Island parte il 2 luglio, alle 21.45 su Canale 5.