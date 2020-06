Katy Perry, il suo messaggio emoziona tutti. Cosa dice agli italiani

Francesco Fredella 25 giugno 2020 a

Parola d’ordine: sognare. La superstar americana Katy Perry è convinta che i sogni aiutano a vivere bene. E le sue parole sono una vera lezione di ottimismo. Che smorzano ogni tipo di malinconia. “Se sogni in grande gli altri ridono, ma ride bene chi ride ultimo”, racconta in diretta da Los Angeles in esclusiva a “Protagonisti” (il programma di Federica Gentile su RTL102.5).

Kate parla dell’Italia e dei mesi difficilissimi vissuti a causa dell’emergenza Coronavirus. “Mi manca l’Italia, gli italiani, il cibo, il vostro affetto, il paesaggio. So che non ci è ancora permesso di tornare da voi ma lo faremo presto. Tutti si sono trovati ad affrontare questa cosa, chi più chi meno, ma è qualcosa che ha unito tutti e quando potremo essere di nuovo insieme sicuramente celebreremo le nostre vite e magari ci faremo un paio di drink!”, dice in collegamento.

Nel nuovo album di Kate c’è un brano che s’intitola "Teary Eyes", occhi pieni di lacrime: tutti pensano che possa essere collegato in qualche modo alla pandemia. Ma la superstar americana frena categoricamente e dice: “In realtà il disco è stato scritto prima della pandemia. Ho scritto l’album negli ultimi due anni mentre venivo fuori da una forte depressione e non pensavo sarei riuscita a sopravvivere e men che meno a portare una nuova vita al mondo. Ho dovuto intraprendere un lungo viaggio per sentirmi bene ma c’è un pezzo che si chiama "Teary Eyes" e parla del ballare sulle tue lacrime, immaginate un video con delle persone che ballano mentre piangono. E’ triste, malinconico, ma è bello perché un giorno quelle lacrime si asciugheranno”.