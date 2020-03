Katy Perry aspetta un figlio. Il pancione lo svela così

Katy Perry e Orlando Bloom aspettano un bambino. L’annuncio della prima gravidanza della nota cantante (oltre 90 milioni di follower su Instagram) è arrivato via Instagram.

Katy Perry ha pubblicato un video del nuovo singolo "Never Worn White", in cui mostra il pancione confermando i rumors di queste settimane e scrive: “Siamo felici, forse si tratta del segreto che più a lungo ho preservato. Sapevo che avrei voluto dirvelo nel modo migliore, attraverso la musica, perché è questo il mio modo di parlarvi. A un certo punto ho dovuto dirlo per forza perché stava diventando una cosa palese”. Per Katy Perry è la prima volta, per Orlando Bloom, esploso con "I Pirati dei Caraibi" è la seconda visto che è già padre di Flynn Christopher Blanchard nato dalla relazione con la super top model Miranda Kerr. La relazione tra l’attore e la star è stata un susseguirsi di alti e bassi per due anni fino alla decisione che l’amore era più forte di tutto: prima il figlio, poi le nozze come già annunciato.