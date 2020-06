Perché è finita l'amicizia. Spifferata su Ignazio Moser e Andrea Damante

Francesco Fredella 24 giugno 2020 a

Amici? Un tempo. Ora non più. Tra Ignazio Moser, che dovrebbe diventare presto papà, e Andrea Damante i rapporti sono tesissimi. La spifferata arriva dal settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini. “Da migliori amici, da "colleghi di palestra", dalle condivisioni social e dalle vacanze a...perfetti sconosciuti. Così finisce un’amicizia”, scrive il settimanale di gossip.

In tutta la faccenda sembrerebbe esserci lo zampino della De Lellis, che da alcuni mesi è tornata con Damante regalando ai fan nuove gioie. E, sempre da rumors, potrebbe essere stata lei a dettare le regole del gioco. In altri termini: un po’ di pulizia tra le amicizie del bel dj veronese non sono mancate in questi ultimi mesi. A Moser, però, interesserebbe ben poco questo chiacchiericcio da bar: adesso è concentrato sulla (presunta) gravidanza di Cecilia Rodriguez. E’ stato il padre di Moser, lo storico campione di ciclismo, a rivelare a DiPiù che presto diventerà nonno per la quarta volta. Ma Ignazio resta in silenzio. Non conferma e non smentisce.