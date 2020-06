Andrea Damante e Giulia De Lellis a un passo dal matrimonio. Per la rivista Chi lei ha detto sì

Francesco Fredella 03 giugno 2020 a

Si sposano. Nessuna data certa per adesso, ma Damante e Giulia De Lellis sono pronti al grande passo. Arriva la proposta, lei dice sì. Nessuna traccia dell’anello. E i fan della coppia devono fare i conti con le indiscrezioni che trapelano in queste ore.

I due, che si sono conosciuti in televisione quando Damante era tronista a Uomini e donne, fanno sognare gli amanti della cronaca rosa. Poi la loro storia finisce nel peggiore dei modi per i presunti tradimenti di Damante. La De Lellis scrive addirittura un libro sulle “corna” che avrebbe ricevuto dal dj veronese. Va in televisione a presentare la sua fatica letteraria e scala le classifiche settimana dopo settimana. Ma, ad un certo punto, molla Andrea Iannone (con il quale aveva avuto una storia) e torna da Damante. All’improvviso. Il resto è storia di questi giorni. Il resto è gossip. Ovviamente.