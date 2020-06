Cecilia Rodriguez incinta. Cosa dice nonno Francesco Moser

Francesco Fredella 24 giugno 2020 a

Cecilia Rodriguez incinta? Ci pensa Belen a mettere le cose in chiaro. Al settimanale Chi arriva una frase, totalmente inaspettata, che rimette in riga i fan di Cecilia e Moser. “Tutti hanno preso qualche chilo, a parte me, che ne ho persi sei”, racconta la showgirl. Solo qualche giorno fa, al settimanale DiPiù, Francesco Moser (padre di Ignazio, fidanzato di Cecilia) aveva detto che sarebbe diventato nonno per la quarta volta. Poi ha puntualizzato: “Chiedete conferma a mio figlio”. Storia chiusa. Si volta pagina, ma il gossip resta rovente.

La sorella di Belen soffia il posto in tv alla Lamborghini

Cecilia, nei giorni scorsi, aveva pubblicato una foto in costume con “forme più morbide del solito”. I fan hanno urlato sui social: “E’ in dolce attesa”. Belen adesso non si sbilancia più del solito, ma dà una sterzata netta alla faccenda. E chiarisce tutto a modo suo. Poi torna sul caso De Martino. Gela di nuovo tutti: “Ho voglia di avere e non solo di dare. Stare con me porta a una certa visibilità, è normale. Poi c’è chi non la usa e chi la usa per un po’, dipende dalla persona”. Sembrerebbe una frase riferita sia all’ex ballerino di Amici, sia a Andrea Iannone (con il quale la Rodriguez ha avuto una storia di pochi anni). Sarà un’estate bollente per la Rodriguez. La prima estate da single dopo diverso tempo.