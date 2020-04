Cecilia Rodriguez svela la verità su Jeremias. Perché è finita con Soleil Sorge

Adesso Jeremias Rodriguez è single. La storia con Soleil Sorge viene archiviata. Definitivamente. Ma ai fan arrivano nuove indiscrezioni sulla loro rottura. Dopo un po’ di mesi di silenzio spuntano le prime notizie. “Mi piaceva Soleil, davvero. Aveva molte cose che mi piacevano moltissimo”, dice Cecilia Rodriguez. Alla fine evidentemente avevano caratteri esplosivi”. Che svela: “Mio fratello non è fidanzato”.

Una bella notizia per le fan del piccolo di casa Rodriguez, che ha partecipato in coppia con Cecilia al Grande Fratello vip di qualche anno fa. E’ lì che la sorella di Belen ha conosciuto Ignazio Moser, figlio del campione di ciclismo. La loro storia d’amore è iniziata sotto ai riflettori e va a gonfie vele. “Quest’anno siamo stati in Argentina a Natale, ho conosciuto un po’ di gente là. Mi hanno raccontato che tutte le ragazze carine di Pilar (luogo d’origine della famiglia Rodriguez, ndr) che ho visto erano state con lui. Quindi prima era molto più latin lover, ora si contiene”, racconta Ignazio. A proposito: tra lui e Cecilia c’è aria di nozze. E Jeremias potrebbe presentare al “clan Rodriguez” la sua futura fidanzata in quella occasione. Dove i fotografi non mancheranno. Chissà.