Uomini e donne, spifferata clamorosa su Gemma Galgani

Sembrava amore. Appunto, sembrava. Ma alla fine potrebbe essere tutt’altro. Adesso arriva un’indiscrezione bomba: “Gemma pronta a mollare Sirius”. Una doccia fredda dopo quello che tutti hanno avuto modo di seguire a Uomini e donne: la Dama torinese è stata attaccata per il flirt con il giovanissimo marinaio.

Bomba sul baby corteggiatore di Gemma: è fidanzato

Ad affondare ci pensa Amedeo Venza (che gravita attorno al mondo di Uomini e donne). Avrebbe scambiato messaggi con una ex di Sirius, che a sua volta avrebbe confessato la crisi con Gemma. “Persone molto vicine – scrive Venza sui social – dicono che Gemmona non è affatto convinta sul nipotino (che strano), lo vede troppo avanti nelle cose e soprattutto non riesce a capire bene se potrebbe proseguire a lungo questa conoscenza...[...]”. Un vero intreccio senza precedenti. Vero o falso? Eppure solo pochi giorni fa erano stati visti insieme nel centro di Roma. Si vociferava di un loro arrivo a Temptation: una sorta di incursione improvvisa. Probabilmente saltata.