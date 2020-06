Gemma Galgani e Antonella Elia alla prova di Temptation Island Vip

10 giugno 2020 a

a

a

Temptation Island si farà e salverà il trash estivo. Il docu-reality di Maria De Filippi torna sia nella versione classica che in quella vip. Temptation Island, il viaggio nei sentimenti (o nei tradimenti), dovrebbe cominciare tra meno di un mese, per la precisione il 7 luglio e Filippo Bisciglia è confermato come voce narrante delle storie delle cinque coppie desiderose di mettersi alla prova.

Tradito di nuovo dopo il GfVip. Tra Pago e Serena Enardu volano gli stracci

La redazione di Maria De Filippi sta lavorando anche allo spin-off con i volti famosi e con la conduzione di Alessia Marcuzzi. I primi nomi sono fortissimi. All'Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, dovrebbero farsi tentare Antonella Elia e Pietro Delle Piane e Gemma Galgani con Nicola Vivarelli. La Elia è un animale da reality, si è visto a Pechino Express e ancora di più al GFVIP4. E anche il fidanzato attore, con il pallino per le donne famose, ha dimostrato di possedere una buona dose di trash. La coppia Gemma Galgani-Nicola non è ancora sicura: i due non sono fidanzati, requisito necessario per partecipare a Temptation Island, ma si stanno frequentando. In Rete sono spuntati alcuni video in cui la 71enne torinese passeggia abbracciata al 26enne Nicola. Lo stesso Vivarelli ha pubblicato sul suo profilo Instagram una Story in cui si recava a Torino con un amico mettendo un bel cuoricino. Finora non si sono mai baciati, anzi Gemma ha lamentato che lui non ha voluto, ma la loro partecipazione a Temptation Island Vip sarebbe intrigante e garantirebbe ottimi ascolti.