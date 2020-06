Gemma Galgani e Sirius, parla la mamma. La verità sul baby corteggiatore è un'altra

10 giugno 2020 a

Tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli non mettere il dito, ma metti la mamma. La signora ha rilasciato un'intervista al settimanale "Chi" in cui difende il figlio, ormai protagonista indiscusso al Trono Over di Uomini e donne, le sue buone intenzioni e la comunità di intenti che lo lega a Gemma, 45 anni più grande di lui e 15 anni più matura della donna. La signora Vivarelli ha negato che Nicola sia fidanzato con una coetanea: "Le fake news ormai sono all’ordine del giorno, ma gli insulti non li accetto. Chi fa insinuazioni poco eleganti non merita nemmeno una virgola, non merita la mia rabbia, neppure una parola sul mio Nicola. Siamo state io e nonna Anna ad avvicinarlo a Uomini e Donne. (...). Un giorno mi ha detto: vado a corteggiare Gemma, mi piace. Abbiamo visto la felicità nei suoi occhi".

L'ufficiale di Marina Mercantile e modello oggi conta su Instagram oltre 80.000 follower e l'agognata spunta blu, mentre prima di chattare con la Galgani sotto lo pseudonimo di "Sirius" ne aveva appena 3.000. Un bel salto in termini di popolarità. Ma secondo la mamma, il feeling con la dama torinese è autentico: "Con Gemma l’attrazione è iniziata dal dialogo molto simile e dal modo di vedere la vita e l’amore. Io e lei ci siamo sentite al telefono e le ho detto che ha il mio appoggio. Osserviamo, aspettiamo. Sull'amore, io e mia mamma diciamo che sarà quel che sarà. Noi siamo di mentalità aperta”.

Dunque, Gemma e Nicola sarebbero anime gemelle anche se il giovane, in trasmissione, aveva sottolineato (indispettito) che non sono una coppia e che è presto per pensare all'intimità: "Non l'ho baciata per rispetto dell'età. Con una coetanea sarei stato diverso" disse Nicola facendo diventare Gemma una mummia vivente. Per ora, come testimoniano alcuni video, i due si stanno frequentando. Sono stati avvistati a Roma e Torino e si ipotizza che possano partecipare a Temptation Island Vip, al via a settembre.