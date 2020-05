Uomini e donne, bomba sul baby corteggiatore di Gemma: è fidanzato

Giada Oricchio 30 maggio 2020 a

Il 26enne Nicola Vivarelli corteggia Gemma Galgani, protagonista 70enne di "Uomini e Donne", solo per business. Ad affermarlo è l'ex gieffino e oggi prezzemolino dei salotti tv di Barbara D'Urso, Biagio D'Anelli. L'opinionista è sempre ben informato e oggi su Instagram ha scritto: "Abbiamo riso e scherzato, ma oggi vi dico la verità perché non è giusto prendere in giro la gente e soprattutto la redazione di UominieDonne. Nicola (Sirius, il nickname delle chat) è felicemente fidanzato. La cosa assurda è che si è messo d'accordo con la mamma e la ragazza per attaccarsi al carrozzone della popolarità. Mi spiace per Gemma".

La rivelazione non è un vero scoop, al massimo mezzo. Nicola non è il primo né l'ultimo che sfrutta il dating show per acquisire notorietà. Inoltre nessuno ha mai creduto che il giovane toscano avesse intenzioni serie con la Galgani che al contrario sembra credere che l'interesse sentimentale sia reciproco. E non stupisce l'ipotesi che la fidanzata di Nicola lo assecondi visto che a causa del Covid-19 non può esserci alcun contatto fisico. Lascia perplessi invece il possibile coinvolgimento della madre. Il Trono Over di "UominieDonne" terminerà il 9 giugno, Nicola sarà smascherato prima delle vacanze estive?