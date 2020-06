Alessia Marcuzzi, lato B leggendario a 47 anni. E Nicola Savino non si tiene

21 giugno 2020 a

a

a

Alessia Marcuzzi in un post su Instagram - non adatto ai cardiopatici... - si mostra in tutta la sua bellezza. La showgirl ha pubblicato una foto scattata mentre sale le scale vestita solo di un tanga striminzito e con il lato B in primo piano. Una foto super-sexy in cui Alessia, che ha 47 anni, appare in una forma smagliante. E infatti lo scatto ha raccolto centinaia di migliaia di commenti. Tra tutti quello del conduttore Nicola Savino che scherza: "Questa faccia non mi è nuova!". Tra commenti e cuoricini anche quelli di Emma Marrone, Rudy Zerbi e Mara Venier.