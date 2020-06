Manila Nazzaro sbarca a Temptation Island con Lorenzo Amoruso

Giada Oricchio 20 giugno 2020 a

Temptation Island presenta le prime due coppie ufficiali: Antonella Elia e Pietro Delle Piane e Manila Nazzaro con Lorenzo Amoruso. L'account Instagram del programma, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, ha pubblicato il video di presentazione della ex soubrette votata ai reality e del fidanzato attore-doppiatore. La Elia ha spiegato i motivi che l'hanno spinta a dire sì a Temptation: "Sto con Pietro da un anno e tre mesi. Mi stuzzica molto l'idea di vedere come reagisce vedendomi con altri uomini". Cioè i tentativi del docu-reality. A sua volta, Pietro ha dichiarato: "Io sono un uomo del Sud, ho una gelosia fisica, non deve sfiorare nemmeno un piede o una mano. Meglio evitare" e l'Elia: "Allora cosa faccio?!".

La seconda coppia è quella formata da Manila Nazzaro e l’ex calciatore Lorenzo Amoruso: “Sono Manila Nazzaro, ho 42 anni, sono fidanzata con Lorenzo da quasi 3 anni. Non credevo più nell’amore, lui è stato veramente bravo ad avere pazienza e determinazione a farmi credere che era possibile re-innamorarsi e mi farebbe piacere che la nostra storia prendesse una piega precisa dopo Temptation Island”. Il docu-reality Temptation Island parte il 7 luglio e sarà condotto da Filippo Bisciglia che per la prima volta al falò di troverà di fronte anche volti noti. Tra settembre e ottobre all'Is Morus Relais sbarcherà invece Alessia Marcuzzi per la terza edizione di Temptation Island Vip.