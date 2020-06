Stefano De Martino, il video su TikTok spiazza i fan: vieni con me. E spunta quel commento...

Giada Oricchio 11 giugno 2020 a

È bastato un video di Stefano De Martino per alzare un polverone sul web: donna segreta o ritorno da Belen? Il conduttore ha pubblicato su TikTok e su Instagram un video in cui appare in ombra su una barca dondolata dalle onde del mare e ha aggiunto un commento: "Vieni con me". Poi emoji del bacino. I follower si sono scatenati. Qualcuno ha scritto: "Smettila di mandarmi messaggi" facendo ipotizzare a una donna "infastidita" dalla corte dell'ex marito di Belen Rodriguez. Magari poteva essere la stessa showgirl argentina. Invece si tratterebbe della comica Valeria Graci che ha specificato: "Smettila di mandarmi questi messaggi subliminali... ti ho già detto che sono impegnata Stefano! Per favore non mettiamoci nei casini che sennò deve lavorare troppo Dario" (l'addetto stampa, nda).

De Martino ha risposto con una faccina sorridente. Dunque, nessuna tresca nascosta, ma un po' di pubblicità in vista dell'imminente ritorno di "Made in Sud" su RaiDue. Al contrario sono reali le centinaia di post (dalla visione a dir poco patriarcale) dei fan che esortano Stefano a tornare con Belen: "Nella vita ci sono alti e bassi, bisogna superarli per il bene della famiglia", "Bravo, rifletti e ricorda che la famiglia è tutto", "Il mare saprà consigliarti, non abbandonare Belen e Santiago", "Spero tu stia pensando alla tua bellissima moglie e a tuo figlio, torna da loro", "Il silenzio del mare ti porterà a capire cosa stai perdendo", "Stefano...torna a casa". Insomma, il conduttore napoletano al massimo può veleggiare verso Milano, direzione braccia di Belen.