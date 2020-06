Stefano De Martino punge Belen Rodriguez. E scoppia il giallo del post cancellato

Giada Oricchio 04 giugno 2020 a

Stefano De Martino tace sulla nuova rottura con Belen Rodriguez, ma si è concesso una frecciatina social: "Pensavo fosse amore invece era un calesse". Il conduttore napoletano tornerà in TV con "Made in Sud", il programma di cabaret di RaiDue, ma, tra una prova e l'altra, si dedica a Instagram. A differenza della moglie, che ha commentato le rivelazioni della stampa sul periodo difficile fatto di liti, tradimenti (in particolare la tendenza dell'ex ballerino a "farfalleggiare" e concedersi avventure e la gelosia del generale Belen) e incomprensioni familiari da lockdown forzato, De Martino ha tenuto la bocca cucita e il dito fermo sul tasto "pubblica" di Instagram.

Almeno fino a oggi, quando in occasione del ricordo per la scomparsa prematura di Massimo Troisi, il 4 giugno di 26 anni fa, il presentatore ha postato una serie di foto del celebre attore e regista. Uno degli scatti però immortalava Troisi con il ciak del film "Pensavo fosse amore invece era un calesse". La foto è stata rimossa poco dopo, ma resta il dubbio: svista sfortunata o messaggio trasversale? Intanto De Martino ha ricominciato a mettere like all'ex fidanzata Emma Marrone, tradita otto anni fa proprio con Belén Rodriguez. Ma, in questo caso, pensare a un ritorno di fiamma sembra fantagossip.