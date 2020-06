Stefano De Martino torna in tv e parla di Belen Rodriguez: fatti privati

Giada Oricchio 02 giugno 2020 a

Stefano De Martino torna a casa. Non da Belen, ma a "Made in Sud", il programma di cabaret di RaiDue al via domani mercoledì 3 giugno in prima serata. Il giovane conduttore, suo malgrado, è di nuovo al centro del gossip per una serie di problemi personali con la moglie Belen Rodriguez (i due non hanno mai divorziato, nda). Un'attenzione mediatica che rischia di offuscare l'impegno che De Martino e tanti professionisti della risata hanno profuso per andare in onda in un periodo così complesso e destabilizzante.

In un'intervista al settimanale "TvSorrisi", l'ex ballerino di Amici ha dichiarato: “Andremo in onda senza pubblico in studio. Poi avremo un occhio per i temi d’attualità, ma nel rispetto dei tristi eventi che abbiamo vissuto durante la pandemia. Sul palco saremo a un metro e mezzo di distanza, sono bandite strette di mano. Molte gag che si basavano sul contatto fisico, sono state riscritte".

Stefano De Martino, 30 anni, sa che sposare una delle donne maggiormente desiderate d'Italia, più loquace di lui sulla vita privata, ha un prezzo: “Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata”. Dunque, come fatto qualche anno fa, il conduttore si arrocca in un castello fatto di silenzio per tutelare la sua famiglia, Belen e il piccolo Santiago. A giudicare dalla serenità con cui posta la bellezza di Napoli su Instagram Stefano De Martino non sembra scalfito dalle indiscrezioni della stampa su un violento litigio a causa dei suoi genitori, dall'incontro della moglie con l'ex fidanzato Andrea Iannone, dai messaggi trasversali di Jeremias sui social ("se una persona ti perdona per vendetta, scappa"), dalle presunte frecciatine di Belen (la scritta "perfidia" sotto il volto del marito), alla quale in verità ha messo like sotto alcune foto su Instagram e perfino dall'invenzione, tutta del web, di un suo tradimento ai danni della showgirl argentina. Fa parte del gioco. E l'unico modo per replicare è il lavoro. Perché gli Al Bano e Romina Power del terzo millennio, anche no.