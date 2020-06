Belen in crisi con Stefano De Martino sbotta sui social. Ma il messaggio sparisce subito

Giada Oricchio 01 giugno 2020 a

Belen Rodriguez manda una frecciatina social all’ex marito Stefano De Martino: “Perfidia”. Dopo le indiscrezioni di alcune riviste di gossip circa una nuova rottura tra la showgirl argentina e il conduttore napoletano, dopo le foto che la ritraevano in auto con Andrea Iannone, qualche giorno fa, Belen ha rotto il silenzio con un video Instagram lungo 4 minuti. Ha ammesso che era un momento tanto difficile quanto inatteso: non ha mai nominato De Martino, ma il riferimento era chiaro. I motivi della fallita riconciliazione non sono noti anche se i fan puntano il dito su un presunto tradimento da parte del ballerino, impegnato a Napoli con il programma “Made in Sud”.

Come fatto in passato, De Martino tace e nulla concede al gossip, poche parole anche da Maria Belen che preferisce postare tante storie Instagram in compagnia di un amico e del figlio Santiago. Ma un cuore spezzato può giocare brutti scherzi e la Rodriguez non ha resistito a mandare un messaggio subliminale all’ex consorte. Domenica, infatti, ha pubblicato una breve clip in cui guardava la replica di uno spettacolo tv con De Martino e sotto il suo primo piano, la bella sudamericana ha scritto: “Perfidia”. Cosa avrà fatto mai il pupillo di Maria De Filippi di così perfido da sconvolgere l’ex moglie?