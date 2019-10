Le repliche record di Montalbano guastano il finale a Temptation

Invincibile e inossidabile Montalbano. Una nuova replica del Commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri tiene incollati su Rai 1 5.330.000 telespettatori pari al 24,10% di share, mentre su Canale 5 l’ultima puntata di "Temptation Island Vip" guidato da Alessia Marcuzzi strappa un ottimo risultato: 3.363.000 telespettatori per il 19,38% di share. Da notare che la seconda edizione, partita un po' in sordina, ha raccolto in media 3.148.000 telespettatori per il 19,18% di share, mentre la prima edizione, condotta da Simona Ventura, aveva registrato una media di 3.782.000 telespettatori per il 21,34%.

Montalbano vince anche nel target commerciale (2.530.000 spettatori per il 18,73% di share contro i 2.518.000 per il 23,31% di Temptation Island Vip) e in quello adulti (3.821.000 telespettatori pari al 32,93% di share a dispetto di 1.167.000 "teste" pari al 12,99% di share di Canale 5), ma perde nel target giovani dove si ferma al 14,03% mentre il competitor supera il 30,82%. Lieve flessione per "STEP": il game show serale di Rai 2 condotto da Stefano De Martino ottiene 1.424.000 spettatori per il 7% di share, superato dal film John Rambo su Italia 1 che ha interessato 1456.000 "teste" pari al 6% di share.