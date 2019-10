Cresce Temptation Vip. Ma il più forte è Montalbano

Le repliche del “Commissario Montalbano” restano uno scoglio insormontabile, ma Temptation Island Vip sale e sfonda il muro del 20% di share. La fiction di RaiUno “Montalbano – La Vampa d’agosto”, in onda dalle 21.34 alle 23.34, conquista 4.590.000 telespettatori e il 20,4% di share, mentre il docu-reality di Canale 5, in onda dalle 21.45 all’1.08 e condotto da Alessia Marcuzzi (cresciuta di puntata in puntata), segna il record di questa seconda edizione vip con 3.326.000 telespettatori e il 20,2% di share. Un ottimo risultato raggiunto anche grazie al falò-show di Anna Pettinelli e del suo “tata viene da…da…patata, sono io la tua patata!”. Nello specifico, la quinta puntata di Temptation Island Vip ha segnato +300.000 e +0,9% di share rispetto alla scorsa settimana, ma -700.000 telespettatori e -2,2% di share rispetto a un anno fa (era l’ultima puntata, nda). Eccellente invece il target commerciale 15-19 anni: 38,56% contro il 14,20% di share di Raiuno. Ottimi agli ascolti di Step “Stasera tutto può succedere”. Il programma di RaiDue presentato da Stefano De Martino balza a 1.564.000 telespettatori pari al 7,80% di share, +0,5 in una settimana.

"e Tata viene da... ?": La Pettinelli qui come la professoressa di latino e greco quando si incazzava se non sapevi i paradigmi. #temptationislandvip https://t.co/08QCYqCw9j — S. (@TellYourSis) October 1, 2019