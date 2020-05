Malgioglio e la Lecciso, colpo di scena a Live. Cosa hanno in mente

Francesco Fredella 31 maggio 2020 a

Da una parte Cristiano Malgiolgio. Dall’altra Loredana Lecciso. Parola d’ordine: mega sorprese. “Live non è la d’Urso” strizza l’occhio agli scoop con due personaggi amatissimi dal pubblico. Infatti, sia Malgy, sia la Lecciso (che trascorso una quarantena piena d’amore con Al Bano) spopolano sui social. Un vero colpaccio per lo show di Canale5, che sta volando con gli ascolti.

Malgioglio, in questi mesi, si è dedicato ad un libro di lettere d’amore inedite. Ci raccontano, dalle prime indiscrezioni,

che sarà una vera bomba. Qualcuno potrebbe tremare. Chissà. Ma in quarantena Malgy non ha mollato la musica: il suo nuovo brano pare che sia pronto. Non si sa ancora quando uscirà. Un altro grande successo che farà ballare tutti. E se Malgioglio ne scrivesse uno a pennello per Loredana? Sarebbe un successo dal sapore salentino (che Malgy adora).