Cristiano Malgioglio contro la movida in Liguria. Così si sfoga con Giovanni Toti

Movida sì, movida no, movida irresponsabile e anche Cristiano Malgioglio si incavola: "Multe a questi ragazzi senza scrupoli".

L'artista ha pubblicato su Twitter una foto da brividi scattata venerdì sera, primo giorno del weekend post lockdown, e ha bacchettato i giovani che danno vita agli assembramenti selvaggi. Malgioglio non era in vena di scherzi e ha chiesto al presidente della Liguria, regione dal rischio intermedio-alto, di intervenire: "Caro Presidente @GiovanniToti, ecco come ieri sera appariva una strada della città di Savona vicino al porto. Visto gli sforzi che tutti noi facciamo, è giusto che Lei dia una multa salata a questi ragazzi insensibili, menefreghisti senza scrupoli e né regole".