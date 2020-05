Cristiano Malgioglio svela i suoi segreti. Cos'ha fatto in quarantena

Francesco Fredella 27 maggio 2020 a

a

a

Casa. Poche telefonate. Tanto lavoro. Tv spenta. Così Cristiano Malgioglio ha trascorso la quarantena. Adesso arriva il tweet in cui racconta come ha vinto la paura del Covid-19.

Malgioglio a passeggio dopo la quarantena. Ecco come si presenta per strada

“L'idea di non guardare programmi che parlino di Coronavirus mi ha salvato dall'ansia. Mi bastano solo due Tg. Il resto lo passo ascoltando musica, leggendo, telefonando, cucinando, pulendo la mia casa e guardando film. E sono felice”, cinguetta Cristiano. Insomma, un periodo lontano dal frastuono mediatico. Solo musica, libri, scrittura. E tante idee. Infatti, si vocifera di un nuovo libro in uscita - ancora non si sa quando - e di un disco. Un nuovo tormentone.